ASSE : Willy Sagnol se propose pour sauver le mercato des Verts

Dans : ASSE, Mercato.

En nommant Ghislain Printant coach principal, l’AS Saint-Etienne n’a comblé qu’une partie du vide dans son organigramme.

Après l’entraîneur Jean-Louis Gasset, Dominique Rocheteau a lui aussi décidé de quitter les Verts. Autant dire que cela tombe mal pour le club stéphanois, privé de directeur sportif juste avant l’ouverture du marché des transferts. Le genre de contretemps qui pourrait ralentir le mercato de l’ASSE, à moins que la direction ne trouve une solution rapidement. Justement, Willy Sagnol, sans club depuis octobre 2017, n’est pas contre un retour au sein de son club formateur.

« Je suis toujours en contact avec les dirigeants stéphanois depuis de nombreuses années, a confié l’ancien latéral droit au Progrès. Ils ont validé l’entraîneur. C’est difficile de faire venir un directeur sportif dans un club, on est déjà mi-juin. Est-ce que ce poste me plairait ? Je ne peux pas vous dire oui ou non. Tout le monde sait les liens qui m’attachent à ce club. Un jour, peut-être que ça se fera. Je ne sais pas sous quelle forme mais c’est toujours un club qui compte. On n’oublie jamais d’où l’on vient. » Reste à savoir si le jeune technicien possède les compétences pour ces fonctions.