ASSE : Vente aux Russes, premier coup de frein !

Par Claude Dautel

La présence dimanche dans les tribunes de Geoffroy-Guichard d'une délégation menée par le milliardaire russe Sergei Lomakin excite les esprits. Mais la vente de l'AS Saint-Etienne est loin d'être actée.

Malgré la défaite (1-3) face au Paris Saint-Germain, un résultat qui laisse l’ASSE à la 20e et dernière place du classement de Ligue 1, il y avait quelques sourires dimanche soir au sein des supporters des Verts. En effet, la présence dans la tribune présidentielle du Chaudron d’une délégation menée par Sergei Lomakin, un homme d’affaires russe qui pèse 3 milliards de dollars, venu également dans le Forez avec Miguel Salgadao, l’ancien défenseur du Real Madrid et de l’équipe d’Espagne, conseiller sportif de Total Sport Investments, le fonds d’investissement anglais dont Sergei Lomakin est le grand patron. Venus en force, les candidats au rachat de l’AS Saint-Etienne ont non seulement suivi la rencontre ASSE-PSG, mais ensuite ils ont eu droit à une visite guidée du centre d’entraînement et des installations administratives des Verts menée par Roland Romeyer en personne. Sur le papier, tout cela est très beau, même si forcément rien n’est fait.

Un milliardaire à Saint-Etienne, l'ASSE sera prudente

D’autant plus que Le Progrès le précise ce lundi, cette rencontre entre Sergei Lomakin et le président du directoire de l’AS Saint-Etienne n’est que le premier pas concernant un éventuel achat de l’ASSE par Total Sport Investments (TSI). Si la société anglaise a largement les moyens de s’offrir le club de Ligue 1 dirigé par Roland Romeyet et Bernard Caïazzo, quelques jours seulement après que le cabinet KPMG a mis de côté les deux offres reçues préalablement, il ne faut surtout pas que les supporters stéphanois s’emballent trop vite. « Si la fortune de Lomakin va allécher le Peuple Vert, ses investissements pour l’instant modeste dans le football incitent à la prudence », précise le quotidien régional, qui ne manque pas de rappeler que TSI avait investi dans le passé à Portsmouth et que l'affaire avait tourné au gros fiasco. Cependant, cela aura peut-être servi de leçon au milliardaire russe et l'aidera du côté du Geoffroy-Guichard.