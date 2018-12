ASSE : VAR ou pas VAR ? Les Verts se plaignent en vidéo

Dans : ASSE, Ligue 1.

« Une soirée cauchemardesque ». Ce sont les mots de Jean-Louis Gasset mercredi soir au Matmut Atlantique. Et pour cause, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne a vu son équipe s’incliner à Bordeaux (3-2) après plusieurs faits de jeu.

Pour commencer, les Verts ont perdu Neven Subotic et Mathieu Debuchy sur blessure. Mais ce qui agace vraiment les Stéphanois, ce sont les décisions de l’arbitre Clément Turpin qui a notamment annulé le carton rouge infligé à Younousse Sankharé. Et qui a accordé un penalty litigieux aux Girondins, alors que Pablo a échappé à une expulsion qui lui pendait au nez. C’en est trop pour le club stéphanois qui critique l’assistance vidéo, ou plus précisément son utilisation.

« L’AS Saint-Etienne s’interroge quant à l’utilisation, qu’elle juge aléatoire, de l’assistance vidéo lors de plusieurs de ses rencontres de championnat, peut-on lire sur le site officiel de l’ASSE. En effet, si l’instauration d’un tel système constitue indéniablement une avancée pour le football, les conditions du recours à la VAR doivent être encore clarifiées afin de rendre équitable l'usage de la vidéo entre toutes les équipes et de préserver l’équité des compétitions. (...) L’utilisation de l’assistance vidéo manque de cohérence et se heurte en outre à la complexité du règlement. » Pour appuyer ses propos, le club a publié une vidéo de plusieurs situations litigieuses cette saison.