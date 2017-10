ASSE : Les Verts prospectent en National 2, et ils ne sont pas seuls

Dans : ASSE, Mercato, Premier League.

L’AS Saint-Etienne l’a déjà fait savoir, avec les moyens financiers en augmentation des gros clubs français et européens, il va falloir être malin pour se renforcer à chaque occasion. Et cela veut parfois dire dénicher la perle rare dans les divisions inférieures. C’est ainsi que les Verts lorgnent sur un talent de la quatrième division, le nouveau né National 2. Il s’agit de Nordine Ibouroi, attaquant de 26 ans qui évolue actuellement avec Martigues, après un passage assez remarqué à Air Bel, un club de Marseille.

Selon le journal anglais The Sun, l’AS Saint-Etienne fait partie des quatre clubs qui suivent et surveillent de près l’attaquant, qui possède également un passeport français. Avec l’ASSE, on retrouve Cologne, Stoke City et Newcastle, dont l’intérêt aurait grandi ces dernières semaines, avec notamment un but somptueux marqué lors d’un match face à la réserve de Monaco qui a fait son effet. International comorien au passeport français, Nordine Ibouroi sait ce qu’il lui reste à faire s’il veut voir sa carrière faire un grand bond, continuer à briller dans les prochaines semaines, où il sera suivi de près.