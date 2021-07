ASSE : Une piste XXL pour un attaquant qui pèse ?

Dans : ASSE.

L'AS Saint-Etienne tente de dénicher la perle rare, à savoir un grand attaquant, lors du mercato, tout cela avec des moyens financiers qui ne sont pas illimités. Les Verts se sont tournés vers la Belgique pour cela.

L’ASSE est en quête d’un buteur, et la cellule de recrutement des Verts est bien consciente que ce genre de joueur n’est pas facile à s’offrir, du moins si l’on veut rester dans une enveloppe qui ne sera pas colossale. Même si le budget de Saint-Etienne a été validé par la DNCG, Sainté doit être prudent, d’autant plus que Claude Puel vieille à ce que son vestiaire ne soit pas déstabilisé par des écarts salariaux comme cela a été le cas dans le passé. C’est avec ses limites en tête que l’AS Saint-Etienne a tourné ses radars vers le championnat de Belgique et aurait depuis des mois un regard plus qu’attentif sur les performances de Thomas Henry, l’avant-centre français qui évolue en Jupiler League sous le maillot de Leuven. Passé notamment par la réserve de Nantes et Chambly, Henry a marqué 21 buts en 31 matchs cette saison, ce qui a fait de lui le deuxième meilleur buteur de la Jupiler League.

Lié jusqu’en 2023 avec son club, Thomas Henry a vu sa valeur exploser puisqu’en l’espace de deux ans il est passé de 500.000 euros à 5 millions d’euros d'après la dernière estimation de Transfermarkt. Selon EnVertetContrTous.fr, les dirigeants de l’AS Saint-Etienne suivent l’attaquant de 26 ans depuis le dernier mercato hivernal, mais pour l’instant aucune offre n’a été transmise au club belge, même si ce dernier ne dit pas non à un départ de son buteur dès cet été. Mais pour cela, il faudra effectivement payer 5 millions d’euros. Un prix qui n’est pas colossal, mais qui pourrait grimper si d'autres clubs viennent mettre leur nez dans le dossier Thomas Henry. Aux Verts de dégaîner les premiers.