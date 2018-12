ASSE : Une incroyable clause dans le contrat de Loïc Perrin !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Capitaine emblématique et idole des supporters de l'AS Saint-Etienne, Loïc Perrin est un habile négociateur, du moins si l'on en croit RMC. Car selon le média, le défenseur central de l'ASSE n'a pas prolongé son contrat jusqu'en 2020 avec les Verts pour rien. En effet, parmi les clauses acceptées par Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, il y aurait l'assurance pour Loïc Perrin d'avoir un salaire indexé sur le plus gros salaire de l'AS Saint-Etienne. Le salary cap étant désormais oublié au sein de l'ASSE, le capitaine stéphanois a donc obtenu que son salaire soit immédiatement aligné sur celui du joueur le mieux payé du club.

Un sacré avantage surtout que Yann M’Vila, Wahbi Khazri, Mathieu Debuchy et Rémy Cabella n'ont pas signé pour rien chez les Verts, et que Loïc Perrin n'a donc pas eu à négocier une augmentation de salaire lorsqu'il a prolongé son engagement en octobre dernier. Reste que ces dépenses obligent l'AS Saint-Etienne à obtenir des résultats sportifs à la hauteur des investissements, un risque clairement assumé par les dirigeants de l'ASSE, lesquels ont refusé de vendre le club et on fait un emprunt bancaire cet été afin de dynamiser encore plus leur équipe.