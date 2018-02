ASSE : Une équipe en CDD ? L'ASSE ne s'affole pas

Dans : ASSE, Ligue 1.

L'AS Saint-Etienne a paré au plus pressé lors du mercato d'hiver, recrutant à tout va sans trop penser à autre chose. Maintenant, le constat est là, 8 joueurs de l'effectif ((Bamba, Théophile-Catherine, Monnet-Paquet, Debuchy, Maisonnial, Cabella, Ntep et Hernani) ne sont pas sous contrat au-delà du 30 juin rappelle Le Progrès. Et forcément cela peut inquiéter les dirigeants de l'ASSE, lesquels vont devoir reconstruire un effectif.

Interrogé sur ce sujet, le nouveau directeur général de l'AS Saint-Etienne a des sentiments divers, même s'il veut rester serein. « Je suis partagé. Ce n’est jamais bon d’avoir autant de joueurs en fin de contrat dans une équipe. On peut se dire qu’on va avoir un grand trou. Dans l’idéal, on ne devrait pas se retrouver dans cette situation. Mais en même temps, on sait qu’on est en fin de cycle et qu’il va falloir en reconstruire un nouveau. Cela nous laisse l’opportunité de pouvoir repartir avec plus de liberté. On verra à l’issue du prochain mercato si c’était une bonne ou une mauvaise chose », confie, dans le quotidien régional, Frédéric Paquet, conscient que la priorité absolue est d'abord d'assurer le maintien. Il sera temps de passer à cet autre dossier après.