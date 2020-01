ASSE : Une dizaine de départs, Puel sans pitié pour les cadres

Dans : ASSE.

Afin de réduire son effectif, Claude Puel attend de nombreux départs cet hiver. Et l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne a certains joueurs dans le viseur.

Le message de Claude Puel n’a pas changé. Depuis sa nomination en octobre dernier, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne répète qu’il souhaite travailler avec un groupe moins étoffé. Le technicien a pour objectif de faciliter la progression des jeunes, un projet incompatible avec la largeur de son effectif désormais privé d'Europa League. Quant aux arrivées, là encore, Puel tient exactement le même discours qu’avant la trêve.

« Le club a consenti des efforts conséquents lors des derniers mercatos pour prolonger les joueurs cadres et recruter des éléments d’avenir. Le budget n’est pas extensible, a-t-il expliqué. On sera à l’écoute d'éventuelles propositions concernant les départs. » En réalité, l’ASSE ne sera pas seulement ouverte à ces sorties. Le club stéphanois espère éjecter les indésirables de Puel, qui a demandé à passer de 32 à 23 joueurs professionnels, affirme Le Parisien.

Khazri et M’Vila non retenus

Ainsi, Léo Lacroix et Assane Dioussé, sur lesquels l’entraîneur ne compte absolument pas, seront poussés vers la sortie. Tout comme les attaquants Robert Beric et Loïs Diony, jugés peu performants. Et les plus expérimentés ne sont pas épargnés puisque les décevants Yann M’Vila, Yohan Cabaye et Wahbi Khazri ne seront pas non plus retenus en cas d’offre satisfaisante. Enfin, les jeunes gardiens Théo Vermot et Stefan Bajic pourraient être prêtés. Voilà qui annonce un bon coup de balai…