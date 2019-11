ASSE : Une bonne nouvelle dans le dossier Morelos

Dans : ASSE.

Nouvel entraineur de l’AS Saint-Etienne, Claude Puel est aussi celui qui a le dernier mot en ce qui concerne les transferts du club du Forez pour cet hiver.

Avec son arrivée récente et ses bons résultats, le technicien est en position de force et compte bien en profiter. Il rêve depuis quelques temps déjà de s’offrir une véritable machine à buts : Alfredo Morelos. Récemment buteur avec la Colombie face au Pérou en match international, l’attaquant empile les réalisations avec les Glasgow Rangers. Généralement, la passerelle vers la Premier League est rapide pour ceux qui marchent bien dans le championnat écossais. Et c’est pourquoi l’ASSE semblait prête à faire une croix sur Morelos, les Verts n’ayant pas les moyens financiers de lutter, même avec des formations de seconde partie de tableau anglaise.

Mais selon le Daily Record, média qui suit de près les Rangers, aucun club de Premier League n’a fait part de son intention de s’offrir Morelos cet hiver. Résultat, si le joueur venait à confirmer son désir d’évoluer dans un championnat plus reconnu, l’AS Saint-Etienne ne croulerait pas sous la concurrence. Même si cela n’empêchera pas le club de Glasgow de se montrer ferme, puisque Steve Gerrard, le manager des Rangers, a fait savoir qu’il n’avait logiquement aucune intention de laisser partir son meilleur buteur au milieu de la saison. Autant dire qu’il faudra certainement dépasser la barre des 10 ME pour avoir une petite chance pour l’ASSE.