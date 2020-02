ASSE : Un Vert out jusqu’à la saison prochaine, Bordeaux est accusé

Dans : ASSE.

Victime d’une hécatombe depuis plusieurs mois, l’AS Saint-Etienne devra se passer de Zayou Youssouf jusqu’à la fin de la saison. Un coup dur peu-être lié à une mauvaise décision des Girondins de Bordeaux.

C’est peut-être la principale explication des difficultés de l’AS Saint-Etienne saison. Depuis plusieurs mois, l’actuel 15e de Ligue 1 n’est pas épargné par les blessures. De nombreux joueurs importants sont longuement passés par l’infirmerie, obligeant Ghislain Printant en début d'exercice et maintenant Claude Puel à utiliser des alternatives. Et malheureusement pour l’entraîneur des Verts, l’hécatombe se poursuit. On a effectivement appris l’absence de Zaydou Youssouf jusqu’à la fin de la saison. Le milieu de 20 ans souffre d’une blessure au ligament latéral interne du genou gauche, celui qui avait déjà été soigné la saison dernière lorsqu’il évoluait à Bordeaux.

D’ailleurs, le quotidien régional Le Progrès s’interroge sur la responsabilité des Girondins. « La blessure au genou gauche de Zaydou Youssouf interpelle, ont réagi nos confrères sur Twitter. Fallait-il opérer le joueur de Bordeaux l’an passé ? Un an plus tard, à quinze jours près (défaite 2-1 à Strasbourg le 21 décembre), le milieu de terrain de l'AS Saint-Etienne s’est blessé à nouveau au même endroit. Il n’échappera pas cette fois à l’opération. » Le staff médical des Marine et Blanc risque de ne pas apprécier. Quoi qu’il en soit, Saint-Etienne devra se passer d’un milieu qui avait montré de bonnes choses pendant ses premiers mois au club.