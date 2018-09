ASSE : Un renfort technique totalement surprenant arrive à l'ASSE

Dans : ASSE, Ligue 1.

Il faut vivre avec son temps, et l'AS Saint-Etienne l'a bien compris, les Verts ayant fait des gros efforts en matière de communication via les réseaux sociaux comme on l'a constaté lors du mercato, chaque signature étant illustrée par un petit film plutôt réussi. Mais dans le domaine sportif, l'ASSE a également décidé de passer à la vitesse supérieure, puisque selon Le Progrès, les entraînements devraient désormais être filmés par un drone. Il ne s'agira pas de fournir des images pour les supporters, mais surtout de permettre à Jean-Louis Gasset et son staff d'analyser de manière encore plus précise le travail du groupe.

« Voilà un instrument technologique qui vient s’ajouter à la panoplie du service vidéo du club et dont le prix de revient est bien inférieur aux 200 000 euros investis dans le système de vidéo voulu par Oscar Garcia. On ne devrait pas tarder à voir des entraînements, des oppositions filmés avec cet outil utilisé dorénavant par beaucoup de clubs car il permet une analyse précise des déplacements des joueurs, de l’occupation des espaces. Seul petit inconvénient : le bruit causé par son moteur de l’engin », précise le quotidien régional au sujet de ce drone en approche à l'Etrat.