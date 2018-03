ASSE : Un nul avec deux buts, ça suffit au bonheur de Gasset

Dans : ASSE, Ligue 1, Dijon.

Jean-Louis Gasset, entraîneur de l'ASSE, après le nul contre Dijon (2-2) : « On a marqué deux buts, c'est bien. Mais on n'a pas failli. On connaît les qualités de Dijon. J'aurais aimé qu'on en marque un de plus qu'eux. Mais je positive en constatant qu'on continue notre série. Je ne suis pas abattu. Les joueurs n'ont jamais abandonné. On se contente de ce point. Beric ? C'est le match du buteur. Il loupe un penalty, puis il marque deux buts, il n'abandonne jamais. Le plus dur dans le football, c'est de marquer. Le forfait de Ntep ? Il a souffert d'un problème à une cuisse. J'ai préféré ne pas prendre de risques. Il va passer des examens ».