ASSE : Un nouveau Pogba débarque à l'ASSE

Dans : ASSE, Ligue 1.

On connaît Paul Pogba, actuellement blessé et qui porte les couleurs de Manchester United, on connaît également Florentin, qui évolue à l'AS Saint-Etienne depuis 2013. Mais depuis mardi, les supporters de l'ASSE peuvent découvrir à l'Etrat le frère jumeau de Florentin, Mathias, lequel s'entraîne actuellement à Saint-Etienne après avoir obtenu l'autorisation d'Oscar Garcia.

Actuellement sans club, le Sparta Rotterdam n'ayant pas prolongé son contrat, l'attaquant de 27 ans, qui a évolué une seule saison en France c'était en 2009-2010 en CFA sous le maillot de Quimper, souhaitait pouvoir travailler physiquement et il s'est tourné vers l'AS Saint-Etienne. Les Verts ont donné leur feu...vert et comme le rapporte Le Progrès, les deux frères bossent en commun depuis mardi. En effet, Florentin Pogba, qui revient lui d'une blessure au genou, travaille encore actuellement à l'écart du groupe d'Oscar Garcia. A priori, Mathias Pogba ne fera que s'entretenir physiquement à l'ASSE et rien de plus.