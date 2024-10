ASSE ‍: Un nouveau gardien de but d'urgence ‍?

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Avec 17 buts encaissés, l'AS Saint-Etienne a la pire défense de Ligue 1, à égalité avec Montpellier. Et forcément, Gautier Larsonneur n'échappe pas aux critiques.

Il a beau avoir largement contribué au retour de l'ASSE dans l'élite, Gautier Larsonneur sait bien que le football va vite. Et cinq mois après avoir été l'un des héros des Verts, le gardien de but de 27 ans fait face à des critiques, ce qui est logique tant la défense stéphanoise paraît poreuse. Même si l'on fait abstraction du 8-0 pris à Nice, l'AS Saint-Etienne encaisse trop de buts, et certains abonnés de Geoffroy-Guichard commencent à se demander si Larsonneur a réellement le niveau pour être un titulaire indiscutable. Lors du Sainté Night Club, le podcast du site Peuple Vert, le cas Gautier Larsonneur a été évoqué, et notre confrère Antoine Chirat, qui suite l'ASSE pour Onze Mondial, a clairement dit sa façon de penser.

Un nouveau gardien de but à l'ASSE ?

Au moment de donner son avis sur le gardien de but de l'AS Saint-Etienne, le journaliste qui suit l'actualité des Verts estime qu'il ne faut pas trop vite jeter le bébé avec l'eau du bain et qu'il serait tout de même tout mettre sur son dos. Cependant, le portier stéphanois doit tout de même rectifier le tir. « On n’a pas le Larsonneur de l’année dernière, mais l’efficacité des attaquants de Ligue 1 n’est pas la même que celle des attaquants de Ligue 2. C’est aussi pour ça qu’il est plus en difficulté (...) Je ne sais pas ce qu’il y a pu y avoir en interne, mais je pense qu’il a eu un été un petit peu mouvementé en interne. Peut-être qu’on lui a fait ressentir que potentiellement, il y a quelqu’un qui pourrait arriver à prendre sa place (...) De là à le mettre en flop, c’est difficile parce qu’il n’a pas non plus été accompagné de la meilleure des manières. Il a souvent été laissé pour compte à se retrouver en duel, à prendre des buts où il n’était pas forcément aidé par sa défense. C’est pour ça que j’attendrai quelques rencontres pour voir comment ça évolue dans la saison », explique Antoine Chirat. Le prochain match, dans le Chaudron contre Auxerre, en dira long sur ce sujet comme sur d'autres.