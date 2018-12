ASSE : Un naming à Geoffroy-Guichard ? Même pas en rêve

Dans : ASSE, Ligue 1.

Toujours en quête de nouvelles recettes pour faire progresser l'AS Saint-Etienne, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer sont notamment freinés par le propriétaire du Stade Geoffroy-Guichard.

Groupama Stadium, Allianz Riviera, Matmut Atlantique, Orange Vélodrome... Ces dernières saisons, le naming s'est développé dans les différents stades du football français. Mais du côté de Saint-Etienne, pas question de céder à la tentation du sport business. Alors que cette nouvelle pratique peut rapporter de jolis chèques, comme à Lyon (5 millions d'euros), Nice (1,8 ME), Bordeaux (2,1 ME) ou Marseille (2,7 ME), la ville des Verts et le propriétaire du stade, à savoir SEM, refusent de recourir à cette méthode. C'est en tout cas ce qu'a fait savoir Roland Goujon.

« Au niveau de ce naming, il y a des choses qui pourraient interférer comme une dénomination contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. S'il devait y avoir un naming sur certaines tribunes ou salons, il y aurait une sollicitation du club envers Saint-Etienne Métropole pour savoir si la collectivité accepte ou non. À ce jour, nous n'avons pas été sollicités par le club pour un naming sur une quelconque partie du stade », a lancé, dans L'Essor, le vice-président de la Métropole chargé des sports, qui avoue également que l'ASSE n'a pas le droit d'associer son enceinte à une marque malgré la signature récente d'une convention avec la ville du Forez.