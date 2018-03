ASSE : Un jackpot vraiment inattendu au mercato ?

Dans : ASSE, Mercato, Premier League.

L’énorme remue-ménage opéré cet hiver à Saint-Etienne a permis aux Verts de redresser la barre, avec le recrutement de plusieurs joueurs et ce à quasiment tous les niveaux.

La défense a été remodelée avec réussite, et certains en ont fait les frais. C’est le cas de Léo Lacroix, qui est reparti en Suisse après une première partie de saison décevante. Au sein du FC Bâle, le grand défenseur a immédiatement eu un certain impact, au point de se mettre en valeur en Ligue des Champions face à Manchester City. Solide et précis, il a provoqué l’intérêt des clubs de Premier League. Selon The Sun, Everton a été sensible à sa performance et serait prêt à envisager un transfert l’été prochain. Un montant qui semble particulièrement copieux de 7,5 ME est même évoqué.

Une aubaine pour l’ASSE, qui a simplement prêté Lacroix au champion de Suisse, mais avec une option d’achat au montant non dévoilé. Si jamais le FC Bâle venait à hésiter à récupérer le Stéphanois, les Verts pourraient donc envisager une vente intéressante. Mais pour l’heure, cette situation paraît encore improbable, la formation helvétique étant satisfaite de son nouveau joueur. Au point de payer cash son transfert définitif dans quelques mois ?