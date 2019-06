ASSE : Un club anglais surprise craque, 25 ME pour Saliba

Dans : ASSE, Mercato, Premier League, Foot Europeen.

Magie du football - ou pas - ce n’est pas parce que William Saliba vient de prolonger son contrat à Saint-Etienne qu’il jouera chez les Verts la saison prochaine.

L’ASSE s’est assuré un bail sur le long terme avec son très prometteur défenseur, mais l’appétit vorace des clubs anglais pourrait bien tout changer. En effet, Arsenal est annoncé intéressé de longue date par l’ancien joueur de Bondy, dont la puissance, la qualité technique et la maturité à son âge épatent les observateurs. Mais la presse anglaise en remet une couche ce jeudi et évoque désormais Manchester United mais surtout Southampton.

Le club côtier, connu pour savoir faire exploser les talents en Premier League avant de les revendre très chers, a notamment réussi des prodiges sportifs et financiers avec Lovren, Walcott, Van Dijk, Lallana, Gareth Bale, Shaw, Schneiderlin ou Mané. Les Saints n’ont pas donc pas peur de mettre les moyens sur un joueur, surtout s’ils sont persuadés de pouvoir le revendre au double. Ce serait le cas avec William Saliba, pour qui Southampton serait prêt à mettre 25 ME cash sur la table. De quoi pour le moment surpasser l’intérêt d’Arsenal, même si la destination n’est pas aussi prestigieuse pour le jeune défenseur. Reste à savoir ce qu’en pense l’AS Saint-Etienne, dont les dirigeants n’ont jamais dit non à une grosse vente.