ASSE : Un clash jeunes contre cadres, Debuchy donne les détails

Dans : ASSE.

Sans surprise, la lourde défaite dans le derby contre l’Olympique Lyonnais (0-5) dimanche dernier a provoqué des tensions à l’AS Saint-Etienne. On parle d’une discussion musclée entre les membres du vestiaire.

Déjà en crise avant l’humiliation infligée par le rival, l’AS Saint-Etienne a passé une semaine très compliquée. Des groupes de supporters sont venus rencontrer les joueurs et le staff technique pour réclamer une réaction lors des prochaines rencontres. Et en interne, le journal L’Equipe évoquait une discussion « musclée » entre les hommes de Claude Puel. Il s’agirait effectivement d’une véritable explication qui aurait opposé les jeunes aux cadres du vestiaire. Une version rapidement démentie par Mathieu Debuchy, persuadé d’appartenir à « un groupe revanchard qui a envie de se relancer ».

« Je ne sais pas d'où ça sort, mais à l'heure actuelle, il n'y a aucune désunion dans ce groupe, dans ce vestiaire, a certifié le latéral droit des Verts. De temps en temps, il y a des prises de bec, ça fait partie de la vie de groupe, on ne peut pas toujours être d'accord mais il n'y a pas de désunion. Je n'ai pas envie de parler de mon cas, des leaders il y en a. Il y a des échanges dans ce groupe, il y a des points à régler forcément. Il y a toujours eu un échange entre le coach et le groupe, les jeunes et les moins jeunes. » Traduction, la discussion animée a bien eu lieu mais inutile d’en faire une polémique avant le déplacement à Nice dimanche (13h).