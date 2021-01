ASSE : Manif de supporters à l'entraînement des Verts

Dans : ASSE.

A la veille du match Nice-ASSE, des supporters des Verts se sont invités à l'entraînement pour faire part de leur colère à Claude Puel et ses joueurs.

Ayant répondu à l’appel des Magic Fans 1991, malgré une météo peu clémente, plusieurs centaines de supporters de l’AS Saint-Etienne se sont rendus ce samedi à l’Etrat afin de faire savoir aux joueurs de l’ASSE qu’ils n’étaient pas satisfaits des performances actuelles, et surtout du calvaire vécu contre Lyon. Malgré la présence policière, les fans stéphanois sont entrés dans le centre Robert Herbin, et même sur le terrain d’entraînement afin de parler directement au staff et aux joueurs stéphanois. Même si les échanges ont été sans tendresse, aucun incident n’a eu lieu, les supporters, après d'ultimes chants, ayant décidé de quitter l’Etrat à la fin de la séance de travail organisé à la veille du déplacement à Nice.