ASSE ‍: Un buteur de Bundesliga proche des Verts ‍!

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Après avoir changé d'entraîneur, l'AS Saint-Etienne veut repartir en 2024 sur de bonnes bases. Et les Verts pourraient enregistrer un gros renfort offensif.

Cinq défaites consécutives ont provoqué le limogeage de Laurent Batlles et à la venue d'Olivier Dall'Oglio sur le banc des Verts. L'ASSE a fini 2023 avec un nul (à Bordeaux) et une victoire (contre Bastia), ce qui a stoppé la chute libre, mais pour espérer remonter en Ligue 1 il faudra faire bien mieux que durant cette première moitié de saison. Et c'est pour cela que la cellule recrutement de Sainté s'active et pourrait rapidement enregistrer une première signature, et non des moindres. Le Progrès révèle que l'AS Saint-Etienne négocie actuellement avec Augsburg, club actuellement 11e de Bundesliga, afin de se faire prêter sans option d'achat Irvin Cardona.

L'attaquant, qui a connu Dall'Oglio au Stade Brestois, aurait même déjà donné son accord pour rejoindre l'ASSE durant le mercato d'hiver. Cependant, si tout semble évoluer dans le bon sens, le quotidien régional précise qu'il faut encore finaliser l'aspect salarial de l'opération. Et forcément, entre le salaire présentement touché par Irvin Cardona en Allemagne et ce que peut lui proposer l'AS Saint-Etienne il y a un gros écart. Cependant, les deux clubs paraissent vouloir trouver rapidement un terrain d'entente, ce qui incite à l'optimisme concernant l'attaquant de 26 ans, qui n'a pas de temps de jeu avec Augsburg, où il s'est engagé jusqu'en 2027 lors du mercato d'hiver 2023 en provenance de Brest.