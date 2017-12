ASSE : Trois recrues annoncées au mercato, une arrivée et un départ entérinés

Dans : ASSE, Mercato.

En grande difficulté au classement, l’AS Saint-Etienne a déjà utilisé la carte changement d’entraineur, et se prépare donc à modifier son effectif cet hiver.

Plusieurs bouleversements de taille devraient avoir lieu pour redonner un peu de peps à l’équipe stéphanoise, et un peu de choix à Julien Sablé. Canal+ a délivré plusieurs informations au sujet de ce mois de janvier 2018 qui s’annonce agité dans le Forez. Les dirigeants stéphanois ont ainsi l’ambition de faire venir un joueur par ligne, pour trois recrues donc. Et des mouvements sont même déjà bouclés.

Il s’agit du départ d’Alexander Soderlund, qui n’aura jamais convaincu chez les Verts, et va s’en retourner en Norvège dans son club de Rosenborg. Un départ dont l’ASSE devrait se remettre, d’autant plus facilement que Roland Romeyer a confirmé à la chaine cryptée que l’arrivée d’un attaquant était déjà bouclée. Ce ne sera pas une surprise pour les suiveurs de Saint-Etienne, qui verront donc revenir un certain Robert Béric. L’attaquant slovène, parti avec de gros regrets du Forez, a traversé comme un fantôme cette première partie de saison avec Anderlecht, et son prêt va donc s’arrêter plus tôt que prévu. Un come-back qui donne de l’espoir à Julien Sablé, qui se cherche un buteur, si ce n’est un avant-centre, capable de peser un peu sur les défenses adverses.