ASSE : Tony Chapron allume Saint-Etienne et son communiqué

Dans : ASSE, Ligue 1.

Retraité de l'arbitrage, suite à ses six mois de suspension, Tony Chapron est devenu consultant pour Canal+, et l'ancien officiel se montre aussi incisif sur les plateaux de télé qu'il l'était sur les pelouses de Ligue 1. Et l'AS Saint-Etienne est le dernier club en date à prendre un tacle signé Tony Chapron, les Verts ayant eu l'idée de se plaindre dans un communiqué officiel de l'utilisation de la VAR, dont ils estiment qu'elle a souvent été défavorable à l'ASSE.

Pour Tony Chapron, tout cela montre surtout les lacunes des dirigeants de l'AS Saint-Etienne sur ce sujet, et l'ancien arbitre de s'expliquer. « Je crois que malheureusement l’ASSE n’a pas compris comment fonctionnait la VAR. Et d’ailleurs, dans leur communiqué, ils attestent qu’ils n’ont rien compris (...) La main lors Saint-Etienne-Rennes, c’est de l’interprétation, à savoir si c’est volontaire ou pas. Le penalty lors de Lyon-Saint-Etienne, il n’y avait pas forcément besoin du recours à la VAR. Dans quelle mesure on utilise la VAR ? C’est quand il y a une erreur manifeste. Est-ce que là ce sont des erreurs manifestes ? Non. C’est problématique, mais il va falloir s’y faire. Je l’avais dit dès le début, sur l’utilisation de la VAR, ça reste de l’interprétation. Sur la main de Da Silva, si vous êtes Stéphanois vous allez dire que oui, si vous êtes Rennais vous allez dire que c’est involontaire », fait remarquer le consultant de Canal+.