ASSE : Tannane se ridiculise avec cet aveu sur son mercato

De retour à l’AS Saint-Etienne, Oussama Tannane ne verra pas le onze de départ avant un bon moment.

L’entraîneur Jean-Louis Gasset l’a prévenu, il lui faudra d’abord travailler avec la réserve pour retrouver du rythme après une demi-saison difficile. En effet, l’ailier de 23 ans n’a pas connu la réussite espérée pendant son prêt à Las Palmas. Et la situation ne s’est pas arrangée avec le nouvel entraîneur Paco Jémez qui l’a poussé vers la sortie cet hiver. Du coup, Tannane regrette d’avoir quitté les Verts.

« Cet été, j’aurais dû être plus patient, a confié l’international marocain à De Telegraaf. L’entraîneur de Saint-Etienne avait d’autres réflexions sur mon rôle. Le club ne voulait même pas que je parte mais je pensais pouvoir jouer plus régulièrement en Espagne. Durant ma première année à l’ASSE, J’avais vraiment fait de bons matchs mais le dernier jour du marché des transferts, j’ai décidé d’aller à Las Palmas pour un an sous forme de prêt avec option d’achat, un prêt que je n’aurais jamais dû accepter. »

Tannane et les îles Canaries

Et pour cause, le milieu offensif ignorait où il mettait les pieds. « Je ne savais même pas que Las Palmas se trouvait sur une île, a reconnu Tannane. Je ne me sentais pas chez moi et j’ai vite découvert que j’avais du mal à m’intégrer. Je dois travailler beaucoup, car j’ai passé un mois et demi à la maison, car j’avais déjà montré que je ne voulais absolument pas retourner à Las Palmas. » Connu pour ses écarts de conduite, le Stéphanois a intérêt à se montrer irréprochable chez les Verts.