ASSE : Stop aux stades vides, Pierre Ménès s’énerve !

Dans : ASSE.

Dimanche soir, c’est dans une ambiance gâchée par la fermeture de deux tribunes que Saint-Etienne est venu à bout de Monaco (1-0). Les décisions de la LFP font de plus en plus jaser…

Et pour cause, les fermetures des virages, qui ont pour but de sanctionner les fumigènes craqués par les supporters, ne profitent à personne. Les joueurs râlent, les télévisions aussi, et tout cela donne une image assez déplorable de la Ligue 1. Chose qui commence sérieusement à agacer Pierre Ménès, lequel a poussé un coup de gueule assez compréhensible sur son blog.

« L’ambiance était sinistre à Geoffroy-Guichard à cause de la fermeture des deux kops pour usage de fumigènes. Et que s’est-il passé ? Certains sont allés dans d’autres tribunes pour… craquer des fumigènes ! Ces supporters ne comprennent pas que leur combat contre la Ligue est voué à l’échec et que celle-ci va continuer à sanctionner et fermer des tribunes. Et cela pénalise tout le monde. Les joueurs mais aussi et surtout les téléspectateurs, qui regardent un match dans une ambiance sordide. C’est vraiment triste. Tout comme ce match, globalement » a pesté Pierre Ménès, dont les propos rejoignent ceux de Benjamin Lecomte, le gardien de Monaco qui regrettait après le match d’avoir évolué dans un stade à moitié vide à cause des décisions de la LFP. Voilà au moins un sujet sur lequel tout le monde semble plus ou moins d’accord…