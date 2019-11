ASSE : St-Etienne en finale de l'Europa League ? Le goleador y croit !

Dans : ASSE.

Attaquant en forme de l'AS Saint-Etienne, Denis Bouanga estime que les Verts peuvent se sortir d'une poule d'Europa League où ils sont mal embarqués. Et l'ancien nîmois rêve même d'imiter l'OM et d'aller en finale de cette épreuve.

Après quatre matchs en Europa League, l’AS Saint-Etienne n’a pris que trois points, mais les Verts ne sont qu’à deux longueurs de Wolfsburg, second du groupe. Autrement dit, rien n’est perdu pour l’ASSE, qui devra toutefois se déplacer en Allemagne le 12 décembre prochain. Mais, pour Denis Bouanga, tout est encore possible pour cette formation stéphanoise métamorphosée depuis que Claude Puel a succédé à Ghislain Printant. Et pour l’attaquant de l’AS Saint-Etienne, la qualification pour le prochain tour de la C3 n’est qu’une marche de plus vers son rêve, à savoir emmener les supporters des Verts en finale de l’Europa League le 27 mai 2020 à Gdansk.

Répondant ce dimanche au Progrès, Denis Bouanga ne se cache pas. « Si la coupe d’Europe est énergivore ? L’intensité est différente. Chaque joueur doit tout donner dans ce genre de compétition. On a tous envie de se qualifier. On en parle souvent avec Zaydou Youssouf et Ryad Boudebouz. J’ai vraiment envie de sortir de ce groupe pour retrouver des grosses ambiances et jouer des grandes équipes. Pourquoi ne pas faire un parcours comme l’OM ? On a les joueurs et la capacité pour », a confié l’attaquant de l’ASSE, en pleine forme actuellement et qui voudra le prouver ce dimanche contre Montpellier à Geoffroy-Guichard. Les supporters stéphanois ne rêvent que de cela, avec cette fois une victoire au bout de cette finale, histoire d'être tranquille.