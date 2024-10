ASSE ‍: Son flop fait un triplé, Walid Acherchour s'excuse

Dans : ASSE.

Par Adrien Guyot

Auteur d’un triplé retentissant le week-end dernier contre Auxerre, Davitashvili a été le grand bonhomme lors de la rencontre de Saint-Etienne. Walid Acherchour, qui ne croyait pas trop en sa capacité à s’imposer dans le Forez, a fait son mea-culpa.

L’humiliation subie à Nice mi-septembre a été un électrochoc pour l’AS Saint-Etienne. Traumatisés par les attaquants azuréens à l’Allianz Riviera qui leur en avaient mis huit, les Verts ont parfaitement réagi. Après le nul à Nantes (2-2), l’ASSE a dominé l’AJ Auxerre (3-1) dans une rencontre déterminante entre deux prétendants au maintien. Dans cette partie et dans un Chaudron survolté, un homme s’est particulièrement illustré : Zuriko Davitashvili. Le Géorgien a inscrit tous les buts de son équipe et s’est offert un triplé, ses premières réalisations avec sa nouvelle équipe. Une performance XXL pour l’attaquant, acheté pour un montant de 6 millions d’euros en provenance des Girondins de Bordeaux cet été. Dans l’After Foot sur RMC, Walid Acherchour a tenu à encenser le joueur de 23 ans et en a profité pour revoir sa position sur lui.

Acherchour fait son mea-culpa pour Davitashvili

🫂 Dennis Appiah x Zuriko Davitashvili 💚 pic.twitter.com/vGHG039PwN — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) October 8, 2024

Sur les ondes de RMC, celui qui est devenu consultant pour DAZN cet été a dressé des louanges pour celui qui était présent à l’Euro cet été avec son pays : « Je trouvais très très cher de payer 6 millions d'euros. Sur les premiers matchs, c’était plutôt Cafaro que je trouvais en forme. Sur les dernières rencontres, il devient de plus en plus intéressant. Il met trois buts dans un match important. Il montre que ce prix valait le coup. C’est un joueur différent sur ces matchs-là. Cela donne aussi un peu de répit à Dall’Oglio qui était sur un siège éjectable», a-t-il affirmé. L’ASSE voudra poursuivre sur sa lancée après la trêve contre le RC Lens et aura besoin d’un Davitashvili à son meilleur niveau pour faire un résultat. Quant à Dall’Oglio, il va espérer une nouvelle performance XXL de son joueur à domicile pour dissiper les doutes après une entame de championnat totalement ratée par les Verts.