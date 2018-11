ASSE : Salibur n'ose pas allumer l'arbitre, mais réclame penalty

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

Du côté de l'AS Saint-Etienne, sans vouloir trouver une excuse à la défaite à Lyon, on revenait sur cette action litigieuse dans la surface lyonnaise à la 83e minute. Premier intéressé, Yannis Salibur, qui estime que Lucas Tousart a bel et bien commis une faute sur lui et que l'arbitre devait siffler penalty ou au moins demander à visionner la VAR afin de faire son choix. Mais tel n'a pas été le choix d'Antony Gautier, et Yanis Salibur ne veut pas l'accabler.

Et le joueur de l'ASSE de donner sa version des faits. « Je ne sais pas ce que vous avez vu de chez vous, mais d'où je suis, Lucas Tousart attrape mon pied avant le ballon. Je crois qu'il ne touche même pas le ballon. Pour moi, il y a penalty. Normalement, il aurait dû être sifflé ou, au moins, l'arbitre aurait dû demander la vidéo. Il ne l'a pas fait. Ça arrive. C'est comme ça, mais cette décision nous est parfaitement défavorable. Je connais bien l'arbitre et c'est un très bon arbitre », a expliqué Yannis Salibur, plutôt classe dans sa déclaration alors que d'autres auraient pu hausser le ton compte tenu du résultats final.