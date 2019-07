ASSE : Saliba veut Arsenal, les Verts préfèrent Tottenham !

Dans : ASSE, Mercato, Premier League.

La vente de William Saliba va remplir les caisses de l'AS Saint-Etienne, puisque les Verts attendent au moins 30ME du transfert du jeune défenseur, mais l'ASSE et son joueur ne semblent pas avoir la même opinion du club qui accueillera Saliba la saison prochaine. Selon le Sun, le défenseur de 18 ans privilégie l'offre d'Arsenal, et il aurait même déjà négocié les conditions de son contrat chez les Gunners. Cependant, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo sont eux nettement plus chauds pour finaliser le transfert avec Tottenham. Car les Spurs seraient prêts à pousser le curseur financier toujours un peu plus loin que leurs rivaux londoniens dans le dossier William Saliba. Sachant que le mercato s'achève le 8 août, cela laisse encore un peu de temps pour que tout le monde finisse par s'entendre.