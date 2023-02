ASSE : Saison terminée pour Gaëtan Charbonnier

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Etienne s'est rassurée sportivement ce week-end en quittant la zone de relégation de Ligue 2. Malheureusement, les Verts ont perdu un atout majeur jusqu'à la fin de la saison.

Recruté par l'ASSE comme joker en décembre, avec un gros investissement financier de la part du club forézien, Gaëtan Charbonnier a contribué au redressement des Verts en Ligue 1. Mais hélas, l'attaquant arrivé d'Auxerre ne jouera plus jusqu'à la fin du championnat puisqu'il s'est sérieusement blessé lors de la victoire contre Dijon. « Touché samedi, Gaëtan Charbonnier présente une entorse grave du genou droit avec une rupture du ligament croisé antérieur. L'ASSE a le regret d'annoncer que sa saison est d'ores et déjà terminée et lui apporte tout son soutien », annonce ce lundi l'AS Saint-Etienne. Le joueur a tenu à adresser un message au Peuple Vert : « Difficile à encaisser tant ce projet, cette opération me tenait à cœur, j’y ai mit toute mon énergie, j’ai trouvé une bande de potes prête à batailler pour maintenir ce club, je suis persuadé que l’avenir s’annonce radieux. Tout vos messages me touchent, merci du fond du coeur. »