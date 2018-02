ASSE : Sainté retrouve de l'ambition, Cabella rigole

Dans : ASSE, Ligue 1.

Buteur face à Amiens ce week-end, Rémy Cabella a été l’auteur d’une prestation très aboutie en Picardie. Au moment où l’ASSE retrouve des couleurs, le milieu de terrain prêté par l’Olympique de Marseille a de nouveau une influence positive sur le jeu de son équipe. Rare satisfaction de la première partie de saison à Saint-Etienne, le Corse se sent pousser des ailes grâce au mercato ambitieux des Verts, qui ont recruté quatre internationaux cet hiver (Debuchy, Subotic, M’Vila et Ntep).

« C'est un groupe qui vit bien. Qui a des ambitions. Le club a fait en sorte que ça aille mieux, avec les recrues, on a vu que les 3/4 sont des internationaux. Il y a de l'ambition, comme a dit le coach avant le match avec cette équipe-là, à nous de montrer ce que l'on sait faire et de monter au classement pour mieux respirer » a déclaré l’ex-attaquant du MHSC avant de parler de sa prestation individuelle à Amiens. « J'aurais aimé réaliser une passe décisive aussi, mais c'est déjà bien de marquer ! C'est là où on m'attend, devant le but, ce n'est pas à venir chercher des ballons inutiles. Je sais ce que je dois faire, je me suis remis en question sur ça » a affirmé Rémy Cabella, conscient qu’il aura un rôle majeur à jouer dans le redressement de l’ASSE...