ASSE : Saint-Etienne vise un gros coup au milieu !

La saison dernière, l’AS Saint-Etienne avait comblé le départ d’Ole Selnaes par les prêts successifs de Youssef Aït Bennasser et de Valentin Vada.

Les deux joueurs ont respectivement retrouvé Monaco et Bordeaux et pour l’ASSE, il est donc urgent de se renforcer avec un gros milieu de terrain capable d’épauler Yann M’Vila la saison prochaine. Après s’être déjà offert Palencia, Youssouf, Bouanga ou encore Moukoudi, les Verts restent ambitieux sur ce mercato. Et creusent trois pistes très intéressantes, selon les informations de RMC.

« L’AS Saint Étienne veut désormais recruter un milieu de terrain défensif. 3 pistes : Discussions en cours avec l’AS Monaco pour un prêt de Ahoulou. Autre piste, Ibrahim Amadou mais le dossier est cher ! Le 3 eme nom n’a pas filtré ! » a indiqué le journaliste Mohamed Bouhafsi, pour qui l’AS Saint-Etienne vise bien un gros coup au milieu de terrain. Reste à voir si les capacités financières de l’ASSE permettront aux dirigeants de réaliser le coup espéré, avec un renfort de poids dans ce secteur de jeu si important.