ASSE : Saint-Etienne prépare un grand retour au mercato

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Très discrète pendant le dernier mercato estival, l’AS Saint-Etienne n’avait pas les moyens de se renforcer davantage. Mais le contexte devrait être plus favorable l’été prochain si l’on en croit le président exécutif Jean-François Soucasse.

Il aura fallu attendre le dernier jour du mercato pour voir l’AS Saint-Etienne recruter. Prêté par les Uruguayens de Liverpool FC, l’attaquant Ignacio Ramirez représente le seul et unique renfort pour l’effectif de Claude Puel, qui ne s’attendait pas à voir défiler les recrues cet été. En effet, la direction n’a jamais caché son manque de moyens financiers. Le nouveau président exécutif Jean-François Soucasse a donc assumé cette passivité dans les colonnes du Progrès.

« On n'a menti à personne, s’est défendu le dirigeant. Quand vous avez des moyens limités, vous identifiez les postes prioritaires. Il y en avait trois, dont deux attaquants. On a été heureux que Romain (Hamouma) revienne et on a pu recruter en prêt Ignacio Ramirez dans les dernières minutes du mercato. C’est un bon joueur avec une belle réputation de buteur. Pour ce qui est du défenseur, Mickaël Nadé a su saisir sa chance. Notre objectif était de répondre aux ambitions sportives de Claude dans un contexte économique très contraint. »

« 16 joueurs en fin de contrat »

Si la DNCG a donné son feu vert, le club a encore « une masse salariale en inadéquation avec (ses) revenus », prévient Jean-François Soucasse, beaucoup plus optimiste pour l’été prochain. « Au terme de cette saison, 16 joueurs seront en fin de contrat avec des salaires plus ou moins importants, a-t-il souligné. Au 1er juillet 2022, le club aura alors une plus grande marge de manœuvre pour maîtriser sa masse salariale. En l’espace de 18 mois, on l’aura très significativement diminuée. A côté de ça, tous nos jeunes joueurs auront des contrats de longue durée. Ils représentent l’avenir du club. » Les supporters n’ont plus qu’à attendre en espérant que les Verts se maintiendront en Ligue 1 cette saison.