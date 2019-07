ASSE : Saint-Etienne défie les Anglais pour ce buteur de Ligue 1

Dans : ASSE, Bordeaux, OGCN, Premier League, Mercato.

Qualifiée pour la finale de l’EA Ligue 1 Games, l’AS Saint-Etienne pourrait accueillir une nouvelle recrue à son retour des Etats-Unis. C’est du moins le souhait de la direction qui espère encore renforcer son secteur offensif.

Si les ailes sont plutôt bien fournies, le poste d’avant-centre pose toujours problème si l’on considère que Loïs Diony, buteur contre Montpellier (4-2) la nuit dernière, ne sera pas retenu. C’est pourquoi le club stéphanois s’intéresse à Stéphane Bahoken (27 ans). Eliminé par le Nigeria (3-2) dès les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations, l’international camerounais sort d’une saison encourageante sous le maillot d’Angers, avec 11 buts et 2 passes décisives en championnat.

Résultat, l’ASSE est loin d’être seule sur le coup. Selon le journal L’Equipe, Bordeaux et son club formateur Nice sont également intéressés en France. Et de l’autre côté de la Manche, Wolverhampton et Leicester City négocient déjà un transfert pour l'attaquant sous contrat avec le SCO jusqu'en 2022. Autant dire qu’il sera difficile de rivaliser avec la puissance financière des Anglais.