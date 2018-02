ASSE : Saint-Etienne capitale de l'ennui, Söderlund est cash

Dans : ASSE, Ligue 1.

Absent des plans de Jean-Louis Gasset, Alexander Söderlund a quitté l’AS Saint-Etienne pour revenir à Rosenborg cet hiver.

En partant, l’attaquant de 30 ans a tenu à laisser un message au public de Geoffroy-Guichard. « Merci pour tout. Jouer pour un club et pour des fans comme vous, c'est un rêve pour tous les footballeurs. Supporters de classe mondiale. Je n'oublierai jamais », a publié l’ancien Vert, fan de la ferveur stéphanoise. En revanche, Söderlund a beaucoup moins aimé la vie à Saint-Etienne, une ville où l’avant-centre n’a pas trouvé son bonheur.

« J’ai joué à un haut niveau pendant deux ans et je me suis entraîné avec de très bon joueurs. Je me suis développé, mais ce n’est pas un secret que je n’ai pas aimé la France, a confié le Norvégien au site officiel de Rosenborg. Lorsque les séances d’entraînement se terminaient, il n’y avait rien à faire. Je suis impatient d’avoir une vie en dehors du football quand je serai de retour à Rosenborg. » Les habitants de Saint-Etienne apprécieront.