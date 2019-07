Dans : ASSE, Mercato, Bordeaux, Liga.

Plutôt à son avantage avec Bordeaux la saison passée, Sergi Palencia était pourtant retourné à Barcelone à la fin de la saison. Et le club catalan espérait récupérer jusqu’à 8 ME pour son latéral droit, mais la réalité sera bien différente. RMC annonce en effet que l’ASSE a effectué une offre de 2 ME qui a été acceptée par le Barça. L’opération devrait se conclure en fin de semaine et faire de l’Espagnol de 23 ans la doublure de Mathieu Debuchy pour la saison à venir.