ASSE : Saint-Etienne annonce un déclic pour le mercato hivernal

Dans : ASSE, Mercato.

Longtemps à la lutte pour le maintien la saison dernière, l’AS Saint-Etienne avait totalement inversé la tendance grâce au mercato hivernal.

A l’aide de son entraîneur Jean-Louis Gasset, le club stéphanois était parvenu à attirer des joueurs expérimentés comme le milieu Yann M’Vila. Cette saison, les Verts sont dans une situation beaucoup plus confortable. Mais pourquoi ne pas retenter l’opération en janvier prochain ? C’est possible si l’on en croit Frédéric Paquet, qui avoue que les longues indisponibilités des défenseurs Neven Subotic et Mathieu Debuchy font réfléchir la direction.

« Ces deux blessures, c’est une donnée supplémentaire. Là, on commence à être un peu juste, a confié le directeur général de l’ASSE au Progrès. Le mercato, c’est un travail qui va se faire de façon sereine, cohérente avec Jean-Louis Gasset, les actionnaires et la direction sportive. On a des rendez-vous prévus dans le courant du mois. On va voir ce que l’on peut et ce que l’on veut faire. Prendre des pousses du centre de formation ? On a de jeunes joueurs, il faut l’accepter. C’est ça le choix d’avoir fait un groupe restreint. Tant qu’on peut remplacer, c’est déjà bien. » Les derniers résultats de l’année feront peut-être pencher la balance d’un côté ou de l’autre.