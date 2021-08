ASSE : Saint-Etienne à bout de souffle, c'est l'heure de vendre le club

Dans : ASSE.

Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont officiellement annoncé qu’en cas d’offre satisfaisante, ils vendront le club de l’AS Saint-Etienne.

Dans une situation financière compliquée, l’ASSE est incapable d’investir au mercato. De toute évidence, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont fait leur temps, et aimeraient passer la main assez rapidement afin de redonner un nouveau souffle aux Verts. Un changement de propriétaire et un nouveau projet seraient assurément les bienvenus selon Jérémy Clément, ancien de la maison stéphanoise, qui suit toujours avec beaucoup d’intérêt l’actualité de Saint-Etienne. Interrogé par But, il a confirmé le besoin de voir un nouveau projet s’enclencher dans le Forez même s’il met en garde les supporters sur les dangers que comportent une vente et un brutal changement de cap.

Jérémy Clément favorable à une vente

« Je pense qu’il est important que les présidents sachent laisser le club au bon moment pour repartir sur un nouveau projet. Toutes les équipes ont besoin à un moment de trouver un nouveau souffle. Il faut avoir de la poigne et de la force pour inculquer une nouvelle dynamique. Un rachat, un nouveau projet, peut faire du bien, même si ça n’est pas une science exacte. C’est la magie du football. Ça n’est pas parce qu’on rachète un club avec beaucoup d’argent que tout va rouler. Le football est compliqué. Il faut aussi savoir relativiser. Même si on est compétiteur, il faut arriver à se dire que c’est un sport kiffant, en se rendant compte qu’il y a des choses plus graves autour. Sainté, ça respire le football. C’est une ville de ballon. Ça sera toujours un club important, à part. Actuellement, ils sont un peu moins bien, mais ça va revenir. Il faut s’accrocher quand ça n’est pas évident, surtout dans la transition dans laquelle se trouve le club. L’ASSE redeviendra une équipe qui joue les premières places » a expliqué l’ancien milieu défensif de Saint-Etienne et de Lyon, convaincu que les Verts retrouveront un jour ou l’autre leur splendeur.