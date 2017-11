ASSE : Sablé, Gasset... Perrin est complètement largué à Sainté

Dans : ASSE, Ligue 1.

Depuis le départ d’Oscar Garcia, le flou règne à l’AS Saint-Etienne. Julien Sablé a été nommé entraîneur de l’équipe première depuis le déplacement à Lille mais l’ancien milieu de terrain de l’ASSE ne possède pas tous les diplômes nécessaires.

Du coup, Jean-Louis Gasset a été choisi pour être son adjoint mais c’est bien l’ancien bras droit de Laurent Blanc qui était inscrit comme entraîneur des Verts sur la feuille de match pour la réception de Strasbourg. Une situation ambiguë ? A priori, pas forcément. Et pourtant, le capitaine Loïc Perrin avoue être un peu perdu sur l’identité du réel entraîneur de son équipe…

« Enfin, je ne sais pas trop en fait… »

« Gasset ? Je ne sais, il est adjoint, je pense que c’est clair. C’est Julien le numéro 1 et lui l’adjoint. Enfin, je ne sais pas trop en fait. En tout cas il est arrivé et je pense que ce qui est important c’est surtout le binôme qu’ils vont former. Comme on le disait, c’est la jeunesse et l’expérience et j’espère que ça va faire une bonne osmose » a lancé l’homme aux 385 matchs à l’AS Saint-Etienne après le match nul face à Strasbourg (2-2). Des déclarations qui ne devraient pas franchement rassurer les supporters foréziens, forcément inquiets après la prestation de leur équipe dans le chaudron de Geoffroy-Guichard vendredi soir.