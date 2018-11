ASSE : Lyon a quand même fait mal au moral des Verts

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

Vendredi dernier, le derby OL-ASSE avait tourné en faveur de Lyon, après une première période que Saint-Etienne avait pourtant dominée. Un résultat négatif qui a eu des effets directs sur le moral des joueurs de l'AS Saint-Etienne, lesquels ont en plus enchaîné par une élimination en Coupe de la Ligue à Nîmes, une épreuve qui était chère aux Verts. Alors, avant de recevoir Nantes ce vendredi à Geoffroy-Guichard, Jean-Louis Gasset admet que son équipe doit renouer avec la victoire afin d'oublier tout cela, même si le coach de l'ASSE avoue que ses joueurs ont été touchés.

« Comment réenclencher la dynamique ? La clé c’est la victoire. On était en progression, on avait battu Angers sans lâcher, été efficace contre Reims puis maîtrisé et on aurait pu ramener un résultat très positif de Lyon en étant efficace. Il faut retrouver ces valeurs. Si le groupe a été marqué ? Après le derby oui. Vu l’investissement parce que nous méritions d’égaliser », explique, dans Le Progrès, Jean-Louis Gasset, conscient qu'un succès face à un autre rival historique de l'AS Saint-Etienne serait une formidable façon de repartir de l'avant en Ligue 1. Stéphane Ruffier et ses coéquipiers savent à quoi s'en tenir, l'ASSE ayant l'occasion de revenir au moins provisoirement à la quatrième place de Ligue 1 en cas de victoire.