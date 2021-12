ASSE : Sablé entraîneur contre Reims, 40 candidats veulent sa place !

Dans : ASSE.

Nommé entraîneur intérimaire de l'ASSE après la mise au placard de Claude Puel, Julien Sablé sera sur le banc des Verts samedi soir à Reims.

Roland Romeyer l’avait confié mardi, il espérait pouvoir recruter un nouvel entraîneur pour l’AS Saint-Étienne avant le déplacement que son équipe doit faire samedi prochain à Auguste-Delaune. Oui, mais voilà, la situation est tellement compliquée à régler que ce ne sera pas le cas, et Julien Sablé, ancien adjoint de Puel, va donc continuer son job d’entraîneur intérimaire de l’ASSE à l’occasion de ce match de Ligue 1. Car si le club du Forez a reçu 40 candidats pour prendre le poste de coach, et que Frédéric Hantz et Pascal Dupraz sont toujours les favoris, notamment parce qu’ils ne sont pas vraiment gourmands sur le plan, la situation contractuelle de Claude Puel est un souci majeur. Les dirigeants stéphanois le savent, licencier pour faute grave, ce dernier pourrait leur coûter une fortune, d’autant plus qu’ils avaient accordé à Puel une place de membre du directoire.

Sablé rêve de devenir définitivement entraîneur de l'ASSE

Autrement dit, il ne peut pas être balayé comme cela de l’organigramme, et tant que cet aspect du dossier ne sera pas solutionné, il n’est pas possible de recruter un deuxième entraîneur. Il en va d’ailleurs de même avec Jacky Bonnevay, bras droit de Claude Puel, le destin des deux hommes étant lié en partie. Dans ce marasme juridique, et tout cela sur fond de vente possible de l’AS Saint-Étienne, Bernard Lions indique donc que la mission de Julien Sablé va continuer, ce dernier ayant clairement le désir de montrer aux responsables stéphanois qu’ils peuvent même lui confier le poste jusqu’à la fin de la saison. Une victoire samedi à Reims pourrait en effet faire grimper cette hypothèse.