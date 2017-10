ASSE : Ruffier est mieux avec sa famille qu’avec les Bleus

Dans : ASSE, Equipe de France.

Indétrônable titulaire de l’AS Saint-Etienne, Stéphane Ruffier est le dernier rempart de choix d’une formation qui a toujours pu s’appuyer sur son roc.

Formé à Monaco et désormais bien installé dans le Forez, le gardien des Verts ne compte pourtant que trois sélections en équipe de France, et n’a plus été appelé par Didier Deschamps depuis 2014. Ce en vertu d’un accord assez inédit entre les deux Basques, Ruffier refusant visiblement de venir faire le pot de fleurs avec le statut de numéro 3 derrière l’inébranlable duo Lloris-Mandanda. Une attitude qui peut paraître surprenante pour un gardien souvent considéré comme le meilleur et le plus régulier des portiers de Ligue 1. Dans un dossier de France Football, onconfirme toutefois que les Bleus ne l’intéressent pas si c’est pour ne pas jouer.

« L’échange a été honnête. Stéphane avait compris que, quoi qu’il arrive, il ne parviendrait pas à faire bouger les deux premières places. Lui voulait aller en équipe de France pour être utile, avec l’idée de bousculer la hiérarchie. Après, comme numéro 3, il pense qu’il est mieux avec ses proches. C’est un garçon qui supporte mal d’être éloigné de sa famille. Mais, contrairement à l’idée qui circule encore, il n’a pas fait une croix sur les Bleus. Ses relations avec Deschamps ne sont pas conflictuelles comme celles de Benzema », précise ainsi ce « proche du dossier ». Le poste de gardien de but et sa hiérarchie est en effet particulière, même si on peut s’étonner de cette entente qui perdure et a privé pendant des années la France d’un gardien confirmé.