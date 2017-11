ASSE : Romeyer refuse de verser une prime en cas de victoire contre l'OL

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

Les joueurs de l'AS Saint-Etienne le savent désormais, même s'ils parviennent à battre l'Olympique Lyonnais ce dimanche à Geoffroy-Guichard, il sera inutile de quémander une prime de match sur l'air bien connu de « président, président... ». Roland Romeyer l'annonce d'ores et déjà, il refuse ce genre de séquence, estimant que cela était presque indécent par rapport au Peuple Vert et aux salaires des gens qui viennent voir les matches de Ligue 1.

« Je ne veux plus entrer dans ce système de primes montrant le président les doubler ou les tripler dans le vestiaire après une victoire. Président ! Président… Rien du tout ! On a de nombreux supporters aux moyens limités et ce serait irrespectueux vis-à-vis d’eux de balancer 5 000 € en direct à la télévision. D’autant plus qu’à Saint-Étienne, les primes dépassent largement le salaire moyen des Français », fait remarquer, dans L’Equipe, Roland Romeyer, pas fan de ces scènes vécues bien souvent en live depuis les vestiaires. Et sur ce sujet on ne peut pas franchement lui donner tort.