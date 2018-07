ASSE : Romeyer convoque quatre joueurs ce dimanche

Dans : ASSE, Ligue 1.

On ne sait pas si c'est lié à la réunion prévue lundi entre Jean-Louis Gasset et les deux co-présidents de l'AS Saint-Etienne, mais dans les prochaines heures Roland Romeyer recevra quatre joueurs qu'il considère comme étant des cadres des Verts cette saison. C'est le site Peuple-Vert.fr qui fait cette révélation, précisant que les joueurs concernés par ce rendez-vous dominical à l'Etrat sont Stéphane Ruffier, Romain Hamouma, Loïc Perrin et Jessy Moulin. Des joueurs qui connaissent bien l'ASSE et ses coulisses, et ont traversé les récentes saisons plus ou moins chaotiques sous le maillot des Verts.

Le média spécialisé dans l'AS Saint-Etienne ne précise pas l'ordre du jour de cette réunion, mais il a tout de même sa petite idée : « Le timing pourrait également laisser penser que le président Romeyer a souhaité prendre la température auprès de ses joueurs cadres afin de connaître leur avis sur la qualité du groupe, des jeunes, leurs impressions sur les capacités de l’équipe à tenir les objectifs élevés fixés par le club. Ainsi, ils seront en position soit de valider la sensation de leur coach qui souhaite que le recrutement ambitieux se poursuive, soit d’apporter de l’eau au moulin des actionnaires qui s’alarment en voyant grossir la masse salariale du club (...) L’avis des cadres de l’équipe pourrait peser lourd, dans un sens comme dans l’autre. » Les prochaines 48 heures s'annoncent peut-être étonnantes du côté de l'AS Saint-Etienne où tout semblait aller comme sur des roulettes avant les propos de Jean-Louis Gasset après le match contre Amiens.