ASSE : Romeyer confirme le départ de Paquet !

Dans : ASSE, Ligue 1.

L'AS Saint-Etienne semble être rattrapée par ses vieux démons, puisque Roland Romeyer a confirmé dans Le Progrès que Frédéric Paquet, qui avait largement contribué à remettre les Verts sur les rails l'an dernier, va prochainement quitter l'ASSE. Une réunion entre les co-présidents de Sainté et le directeur général, arrivé en janvier 2018, doit se tenir en ce début de semaine afin de fixer les conditions de ce départ, lequel intervient quelques semaines après celui de Dominique Rocheteau et de Jean-Louis Gasset. Présenté comme le patron au quotidien de l'AS Saint-Etienne, Frédéric Paquet n'a visiblement pas bien vécu l'attitude de Bernard Caïazzo à son égard, et encore moins la décision de Roland Romeyer de revenir petit à petit aux commandes de l'ASSE.