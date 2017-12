ASSE : Romeyer a pensé à un incroyable retour chez les Verts !

Dans : ASSE, Ligue 1.

L'AS Saint-Etienne est actuellement dans une zone de grosses turbulences, la déroute dans le derby face à l'OL ayant fait exploser l'équilibre trouvé depuis le début de saison. Depuis ce 0-5 de sinistre mémoire, les événements et les défaites se sont enchaînés pour une équipe de l'ASSE qui tentera ce dimanche face à Nantes d'enfin renouer avec la victoire, ce qui ne lui est plus arrivé depuis le 14 octobre et un succès face à Metz.

Sur le banc de touche, il est acquis que Julien Sablé est bel et bien l'entraîneur numéro 1, l'AS Saint-Etienne ayant compris qu'il lui faudrait probablement payer des amendes, malgré la venue de Jean-Louis Gasset. Ce dimanche, on apprend d'ailleurs que derrière Gasset, Roland Romeyer avait d'autres noms pour venir aider Julien Sablé. Et si l'ancien adjoint de Laurent Blanc était bien le premier choix des dirigeants stéphanois, le second était...Jean-Michel Larqué. Selon L'Equipe, Roland Romeyer était en effet prêt à faire revenir l'ancien capitaine légendaire de l'ASSE. Un siigne que l'heure était grave, Jean-Michel Larqué n'ayant jamais été tendre avec le duo Romeyer-Caïazzo, ses chroniques sur RMC étant même souvent très musclées à l'encontre des responsables de l'AS Saint-Etienne. Autre nom cité, celui d'Elie Baup. Mais Julien Sablé étant d'accord avec son président, c'est finalement Jean-Louis Gasset qui a rejoint le Forez.