ASSE : Révélations, des joueurs ont saboté le travail de Printant

Dans : ASSE.

Début octobre, la direction de Saint-Etienne prenait la lourde décision de renvoyer Ghislain Printant, lequel était remplacé au poste d’entraîneur des Verts par Claude Puel.

Depuis la venue de l’ancien technicien de l’OL, Saint-Etienne affiche un bilan positif en Ligue 1 avec seulement deux défaites. Battus par Reims dimanche, les Verts sont tout de même bien plus conquérants et bien plus concernés que lorsque Ghislain Printant était aux manettes. Dans une interview accordée au Parisien, Mathieu Debuchy n’a pas caché que de nombreux joueurs ne faisaient pas les efforts nécessaires pour appliquer les consignes de l’ancien coach du Sporting Club de Bastia, d’où l’échec finalement inévitable de ce dernier.

« Je crois qu'avec Ghislain, pour qui j'ai beaucoup de respect, des garçons n'ont pas fait les efforts qu'il fallait afin d'être performants. Peut-être que le groupe n'était pas à la hauteur de ce que demandait l'ancien coach » a indiqué Mathieu Debuchy avant de s’exprimer au sujet de Claude Puel. « Déjà, il n'a pas changé depuis le LOSC. C'est un acharné du boulot qui sait où il veut aller. Cela se sent dans les séances et les discours d'avant-match. L'exigence est énorme. Il aime la notion de travail ». Voilà un discours qui laissera forcément de gros regrets à Ghislain Printant, lequel a été remercié par sa direction quelques jours avant le derby face à Lyon, et alors qu’il venait de retrouver le chemin de la victoire avec l’ASSE à Nîmes.