ASSE : Gasset ne reviendra pas à Saint-Etienne, c'est officiel !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Ghislain Printant sera ce mercredi soir sur le banc de l'AS Saint-Etienne pour la réception de Metz. Et l'entraîneur des Verts le sait, il a tout intérêt à mener ses troupes à la victoire sous peine de faire gronder Geoffroy-Guichard et de se mettre une pression colossale sur les épaules. Car si l'entraîneur de l'ASSE est en sursis depuis dimanche, et si ses dirigeants semblent hésiter à le limoger, Ghislain Printant est conscient qu'une contre-performance face au promu lorrain sera cette fois rédhibitoire. En attendant, l'actuel coach des Verts a appris de la bouche même de Jean-Louis Gasset que ce dernier ne postulait pas du tout pour reprendre la place qu'il avait quittée en fin de saison passée.

Alors qu'il se disait que JLG avait mis quelques conditions à un possible retour à l'AS Saint-Etienne, ce matin L'Equipe annonce que finalement, même s'il n'a pas encore décidé de prendre définitivement sa retraite, Jean-Louis Gasset ne remplacera pas Ghislain Printant sur le banc de l'ASSE et l'a fait savoir par téléphone à celui qui est toujours son ami. En fonction du résultat du match de ce mercredi, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo vont donc devoir rapidement trouver un plan B, ou bien se donner encore quelques jours avant de trancher dans le vif. L'hypothèse de voir Ghislain Printant continuer sa mission n'est plus impossible...