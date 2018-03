ASSE : Rennes va piquer pour 0 euro ce buteur de l'ASSE au mercato !

Dans : ASSE, Rennes, Mercato, Ligue 1.

Cela fait plusieurs mois que Jonathan Bamba et l'ASSE discutent d’une prolongation de contrat, alors que l’attaquant de 21 ans sera libre comme l’air en juin prochain.

Mais plus le temps passe, plus il semble désormais improbable de voir l’ancien attaquant du SCO d’Angers prolonger à Saint-Etienne. Et selon les informations du 10 Sport, le Stade Rennais compte bien en profiter. Ainsi, les dirigeants bretons auraient ouvert une discussion avec l’entourage de Jonathan Bamba pour une éventuelle arrivée de l’attaquant au Stade Rennais cet été.

« Des premières discussions se tiennent entre les deux parties sur les contours d’un éventuel contrat » selon Le 10 Sport, qui précise qu’il n’y a pour l’instant aucun accord entre Jonathan Bamba et le Stade Rennais. Mais du côté de Sabri Lamouchi et des recruteurs bretons, l’attaquant de l’ASSE est une piste sérieuse, presque une priorité estivale. La possibilité de récupérer un espoir français pour zéro euro rend évidemment cette piste très intéressante pour le Stade Rennais, qui devrait néanmoins composer avec la concurrence de plusieurs formations étrangères. Pour rappel, plusieurs écuries faisaient les yeux doux à Jonathan Bamba cet hiver, le FC Séville notamment.