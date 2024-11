ASSE ‍: Raymond Domenech se moque des Verts

Dans : ASSE.

Par Quentin Mallet

Lyonnais de naissance et de carrière autant en tant que joueur qu'en tant qu'entraineur, Raymond Domenech s'est lâché sur l'AS Saint-Etienne après la victoire de l'OL dans le derby.

L'Olympique Lyonnais n'est plus aussi rayonnant qu'il ne l'a été. D'un club qui jouait sans trop forcer les places européennes à un qui n'est pas sûr de rester administrativement en Ligue 1 à la fin de la saison, la ligne était apparemment très fine. Du côté des Verts, le passif n'a pas été plus fameux. Une descente en Ligue 2 et deux saisons passées dans l'antichambre de l'élite avant de retrouver ses rivaux historiques. Naturellement, le premier derby entre les deux clubs depuis le 21 janvier 2022 (v. OL) n'attirait pas tous les observateurs du football avec la même passion qu'avant. Après une victoire 1-0 dans un match peu spectaculaire, l'OL a pu compter sur le soutien de Raymond Domenech qui s'est attaqué à l'AS Saint-Etienne au terme du derby.

Raymond Domenech s'en prend aux Verts

OL-ASSE : Lacazette offre le derby à Lyon ! https://t.co/jFWyjIe0Fa — Foot01.com (@Foot01_com) November 10, 2024

Au sortir de la victoire de l'Olympique Lyonnais sur sa pelouse face à l'AS Saint-Etienne, Raymond Domenech s'est délecté de retrouver la sensation post-derby. Dans l'émission L'Equipe du Soir, l'ancien joueur et entraineur de l'OL, natif de Lyon, n'a pas caché sa satisfaction de voir son équipe l'emporter. « Lorsqu'on est lyonnais, aujourd'hui, vous pouvez me dire ce que vous voulez. L'essentiel, le derby, il faut le gagner ! On peut dire ce que l'on veut. Ils n'ont pas été flamboyants, il faut le reconnaître. Saint-Étienne a eu des situations, ce n'était pas un match euphorique, mais il fallait le gagner et Lyon l'a gagné. C'est l'essentiel », explique-t-il.

Avant cela, Raymond Domenech précisait qu'il était heureux de pouvoir retrouver Saint-Etienne en Ligue 1 pour s'assurer six points. « C'est toujours un bonheur de retrouver ce match-là. Je parle en tant que Lyonnais pas vraiment en tant que technicien. On est content que Saint-Étienne soit en première division pour ce derby. Cela fait du monde dans les deux stades, de l'ambiance et ça fait six points à la fin de l'année. On est toujours content, c'est ce qui nous intéresse ». Des propos qui ne vont pas faire plaisir aux Stéphanois qui pourront choisir soit d'ignorer, soit de s'agacer.