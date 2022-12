ASSE : Quatre recrues à Noël, les Verts y croient !

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Lanterne rouge de Ligue 2, Saint-Etienne espère accueillir plusieurs renforts dans les semaines à venir dans l’espoir de se maintenir.

La saison est chaotique du côté de Saint-Etienne, lanterne rouge de Ligue 2 après 15 journées et qui risque de batailler jusqu’au bout pour éviter une nouvelle descente. Celle-ci serait catastrophique pour les Verts, dont l’objectif est clairement de se maintenir en Ligue 2 afin de pouvoir viser une remontée en Ligue 1 dans les années à venir. Pour atteindre leur objectif de la saison, les dirigeants de l’ASSE devraient se montrer très actifs lors du prochain mercato hivernal selon les informations du Progrès. Et pour cause, le média régional affirme dans son édition du jour que Saint-Etienne espère enrôler un joker avant la reprise du championnat de France de Ligue 2 le 26 décembre prochain. L’objectif des dirigeants stéphanois est de renforcer l’équipe pour les matchs contre Annecy et Caen, qui se dérouleront avant l’ouverture officielle du mercato d’hiver.

Saint-Etienne espère quatre recrues cet hiver

Par la suite, trois recrues au minimum sont espérées dans la période classique du mercato. En effet, la cellule de recrutement des Verts souhaite recruter deux pistons afin de renforcer les ailes et ainsi répondre aux attentes de l’entraîneur Laurent Batlles. Dans le secteur offensif, le coach de l’ASSE espère par ailleurs voir débarquer un attaquant afin d’offrir une solution en cas d’absence de Jean-Philippe Krasso, bien seul à la pointe de l’attaque des Verts depuis le début de la saison. Enfin, comme dévoilé par plusieurs sites pro-ASSE ces derniers jours, Saint-Etienne envisage également de recruter un gardien n°1 lors de ce mercato hivernal. Dans le cas où un gardien débarquerait à Saint-Etienne, Etienne Green serait alors relégué dans la hiérarchie et pourrait même partir en cas de bonne offre sur le bureau des dirigeants stéphanois. Alors que la période des vœux et des cadeaux de Noël s’ouvre avec le début du mois de décembre, les dirigeants de l’ASSE ont d’ores et déjà établi leur liste au Père Noël…